بالصور.. الاتفاقية إحدى ثمرات ” رؤية 2030 “

رشيدة المطيري(صدى):

وقعت جمعية “إعلاميون”، في تونس إتفاقية تعاون استراتيجي مع اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU) على هامش خمسينية اتحاد اذاعات الدول العربية، ‬⁩‬حيث مثل الجمعية في التوقيع رئيس مجلس الإدارة الإستاذ سعود بن فالح الغربي، فيما مثل الاتحاد سعادة المدير العام المهندس ⁧‫عبدالرحيم سليمان‬⁩‬‫⁧.

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون سعود بن فالح الغربي عن اعتزازهم في الجمعية بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية “أسبو” للعمل المشترك على صناعة مبادرات إعلامية عربية تساهم في المشاركة الشعبية بين الاتحاد ومؤسسات المجتمع المدني ممثلاً في جمعية “إعلاميون”، إضافة إلى التعاون في قطاع التدريب والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين.

وأشاد الغربي بتجربة اتحاد إذاعات الدول العربية واحتفاليته بمرور 50 عاماً من العمل العربي المشتركة وكونها احدى المؤسسات العربية التي تساهم بفعالية في تقارب الدول العربية ووحدة العمل الإعلامي العربي، والذي كان احد ثمراته المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أصبح محطة منافسة وإظهار نجاحات الاعمال الاعلامية العربية.

وابدى رئيس جمعية “إعلاميون” اعجابه ببرنامج الاحتفالية وما تضمنه من أنشطة ومعرض مصاحب وحفل فني وتكريم لرواد العمل الإعلامي والفني على المستوى العربي، إضافة إلى الورش الفنية والندوات واللقاءت الاعلامية إلى أن الجمعية تعد تجربة مؤسسة مجتمع مدني لها تاريخها الطويل في العمل التطوعي والمهني وخدمة المجتمع ككل والمجتمع الإعلامي على وجه التحديد، وأبان: رؤية المملكة 2030 ساهمت في إعطاء مثل هذه المبادرات الحضارية فرصتها للحضور والمشاركة وتقديم الخبرات والطاقات الشابة لخدمة المجتمع والمهنة، وما هذه الاتفاقية إلا احدى ثمرات الرؤية.

وأكد الغربي، أن الاتفاقية بين جمعية “إعلاميون” واتحاد إذاعات الدول العربية، ستعزز فرص العمل المشترك اتجاه المجتمع والمهنة الإعلامية، وستكون باذن الله إنموذجاً لاتفاقيات مماثلة على مستوى الدول العربية.

وقدم رئيس جمعية “إعلاميون”، شكره وتقديره لرجال اتحاد إذاعات الدول العربية وعلى رأسهم سعادة رئيس الاتحاد المهندس عبد الرحيم سليمان، وسعادة نائب رئيس الاتحاد الأستاذ سعد الجريس لما يقدمانه من عمل وجهد كبير للنهوض بالاتحاد وتعزيز حضوره العربي وخدمة الإعلام والإعلاميين في المنطقة.

من جهته، اكد سعادة رئيس الاتحاد المهندس عبد الرحيم سليمان، بأن الجميع سيرى نتائج توقيع هذه الاتفاقيه قريباً على أرض الواقع وذلك من خلال العديد من الشركات الاستراتيجيه بين الاتحاد وبين الجمعية، قائلاً: حقيقه هناك الكثير من الأعمال الإعلاميه التي لا يستطيع أن يقوم بها الاتحاد لوحدة ولا تستطيع ان تقوم بها الجمعية لوحدها، ولذلك فإن هذه الاتفاقية شراكه استراتجية بين الجانبين لتحقيق الكثير من الاعمال التي نستطيع أن نقوم بها معاً في جميع مجالات الإعلام وعلى رأسها التدريب وتنمية المهارات.

وأكد المهندس سليمان، أنهم سيعملون على أن تكون هذه الشراكة فاعلة على أرض الواقع قريباً وأن يلمس الجميع ثمراتها ونتائجها ولا تكون حبراً على ورق، وأبان: نحن متفائلين جداً بعمل الجمعية وحراكها الإعلامي المميز فقد زرتهم في المملكة العربية السعودية، وأطلعت على فعالياتهم وعلى انشطتهم وعلى كل ما يقومون به لخدمه المجتمع ونبارك للجمعية حصولها على ترخيص رسمي من قبل الجهات المختصة السعودية حيث تعتبر أنموذجاً فريداً في العالم العربي كمؤسسة مجتمع مدني، ونبارك للجمعية والقائمين عليها ظهورها على الأضواء بهذه الاحترافية الإعلامية، ونبارك لها وللاتحاد هذه الشراكه الإعلاميه الدوليه.

يذكر أن وفد جمعية “إعلاميون”، يضم كل من: الأستاذ سعود الغربي رئيساً للوفد، الأستاذعبدالعزيز العيد نائباً للرئيس، الأستاذ ناصر الغربي الأمين العام للجمعية، الأستاذ نايف الكرشمي عضو مجلس الإدارة، الأستاذ وائل رفيق عضو الجمعية.