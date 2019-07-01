طالب ينتحر شنقًا بعدما منعته والدته من استخدام الإنترنت!

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة انتحار طالب بالمرحلة الإعدادية، شنقًا داخل منزله، وذلك بعدما رفضت والدته استخدامه للإنترنت أو نزول الشارع للهو مع أصدقائه.

وبانتقال الشرطة لمكان الواقعة تبين وجود جثة طفل يدعى ” حمزة “، 15 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مسجى على السرير بحجرة النوم يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجات حول الرقبة.

وأقرت والدته بأن نجلها انتحر شنقا لرفضها جلوسه فترات طويلة على الإنترنت أو نزوله للعب مع أصدقائه في الشارع.

وأوضحت الأم أن نجلها أغلق باب غرفته وشنق نفسه بحبل في النجفة، وقامت بمساعدة شقيقته بفتح باب الغرفة وإنزاله إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.