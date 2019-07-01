عمر ياماوكا.. مالا تعرفه عن أول ياباني يؤدي فريضة الحج عام 1909

أميرة خالد(صدى):

على الرغم من ظهور التنظيمات المتشددة والمتطرفة، التي شغلها الشاغل تشويه الإسلام بأفعالهم، الا أن هناك دائما سفراء للإسلام الحق، ومن بين هؤلاء السفراء نجد اسم الياباني ” عمر ياماوكا ” وهو أول مسلم ياباني يذهب إلى الحج عام 1909.

وكان عمر ياماوكا، أو ” ميتسو تارو ياماوكا ” ، صحفيا ومترجما حربيا، ومنذ إسلامه وهو يكتب ويلقي المحاضرات في العديد من المدن اليابانية عن الإسلام ورحلته التاريخية إلى مكة المكرمة.

وأسلم ياماوكا في بومباي الهندية على يد الداعية التتري عبدالرشيد إبراهيم، وكان الشيخ عبدالرشيد عائدًا من رحلة له إلى اليابان وفي طريقه إلى الديار المقدسة لأداء الحج، وخلال فترة بقاءه في طوكيو، أسلم على يده العديد من اليابانيين، من بينهم ” عمر ” والذي رافقه في رحلة الحج.

ذكر الشيخ عبد الرشيد إبراهيم في مذكراته أنه لقن ” عمر ياماوكا ” الشهادة ثلاث مرات وأسماه عمراً تفاؤلاً بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه،

وفي عام 1947م شرع عمر وزملاؤه المسلمون في إنشاء أول جمعية إسلامية في اليابان.

وألف ما يقرب من عشرة مؤلفات، من أهمها ” الإسلام واليهودية ” ، الذي ذكر فيه مخالفات ومؤامرات اليهود ضد الرسالات السماوية وخاصة الإسلام، و ” يوميات رحلة في جزيزة العرب ” .