” لم أقصد ” ..اعترافات ثلاثيني قتل زوجته بسبب الخلافات
تمكنت الشرطة المصرية من القبض على ثلاثيني قتل زوجته ” عرفيًا ” إثر خلاف نشب بينهما وتحول إلى شجار.
وأوضح المتهم خلال اعترافاته، أنه اتفق مع المجني عليها على الزواج ” عرفيًا ” ،مشيرًا إلى أن خلافًا نشب بينهما في الشارع ،وتحول إلى مشاجرة، قائلا: ” لم أدري بنفسي إلا وانا أطعنها في فخذها وحملتها وذهبت بها إلى المنزل وتركتها ” مشددًا على أنه لم يقصد قتلها.
وعلم أهالي المنطقة التي يسكن بها المتهم بالواقعة واصطحبوا المجني عليها للمستشفى وخلال محاولة إسعافها لفظت أنفاسها الأخيرة.
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