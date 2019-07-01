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” لم أقصد ” ..اعترافات ثلاثيني قتل زوجته بسبب الخلافات

” لم أقصد ” ..اعترافات ثلاثيني قتل زوجته بسبب الخلافات
القاهرة(صدى):

تمكنت الشرطة المصرية من القبض على ثلاثيني قتل زوجته ” عرفيًا ” إثر خلاف نشب بينهما وتحول إلى شجار.

وأوضح المتهم خلال اعترافاته، أنه اتفق مع المجني عليها على الزواج ” عرفيًا ” ،مشيرًا إلى أن خلافًا نشب بينهما في الشارع ،وتحول إلى مشاجرة، قائلا: ” لم أدري بنفسي إلا وانا أطعنها في فخذها وحملتها وذهبت بها إلى المنزل وتركتها ” مشددًا على أنه لم يقصد قتلها.

وعلم أهالي المنطقة التي يسكن بها المتهم بالواقعة واصطحبوا المجني عليها للمستشفى وخلال محاولة إسعافها لفظت أنفاسها الأخيرة.


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