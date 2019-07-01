سلطان الحميد: إطلاق أول رحلة من مطار نيوم خطوة على طريق تنمية الاقتصاد الوطني

عادل الحربي(صدى):

قال الكاتب سلطان الحميد عضو الهيئة الاستشارية في مركز سلمان – زايد لدراسات الشرق الأوسط و عضو جمعية إعلاميون السعودية ، إن إطلاق أول رحلة تجارية من مطار نيوم خطوة على طريق تنمية الإقتصاد الوطنى السعودي عبر منصة لوجيستية مجهزة بأحدث النظم والتقنيات من خلاله

وأوضح ” الحميد ” ، أن مطار نيوم يعد جزء من رؤية المملكة 2030 ويعتبر داعمًا لمشروع نيوم كوجهة سفر رئيسية في المملكة، حيث يصنف مطارًا تجاريًا، وتتكون مساحته الإجمالية من 3643 مترًا مربعًا، فيما يبلغ طول المدرج 3757 مترًا، ويتكون من 6 مواقف للطائرات، و4 ” كاونترات ” للجوازات، بينما تتكون الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارة 100 موقف

ولفت ” الحميد ” ، إلى أن المطار يعتبر أول مطار يعمل ” بتقنية الجيل الخامس بالمنطقة ” فضلًا عن موقعه الجغرافي المتميز حيث يسهل نقل الأفراد حول العالم ويسهم فى رفع معدلات الاستيراد نظرًا لقدرته الاستيعابية حيث يستطيع 70 في المئة من سكان العالم الوصول ” جوًا ” إلى المنطقة خلال 8 ساعات كحد أقصى.

وأعلنت السلطات السعودية عن تسيير أول رحلة جوية تجارية إلى ” مدينة المستقبل ” نيوم، الواقعة على شواطئ البحر الأحمر.

وأطلقت الخطوط الجوية العربية السعودية، اليوم الأحد، أولى رحلاتها إلى المدينة من العاصمة الرياض وصولًا إلى مطار خليج نيوم الواقع بمنطقة شرما، والذي افتتح الأسبوع الماضي.

وجرت مراسم تدشين الرحلة بحضور كل من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الهادي بن أحمد المنصوري، والمدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية، صالح الجاسر، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر.