رئيس الأهلي يكشف مصير السومة مع النادي

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس نادي الأهلي أحمد الصائغ، أن السوري عمر السومة لن يغادر النادي، موضحًا أن الثلاثي حسين المقهوي، ومعتز هوساوي، ومهند عسيري، مستمرون مع النادي وعقودهم سارية.

وعن قرار تقليص اللاعبين، قال الصائغ: ” أراه مفيد جدا وسيتيح الفرص أمام اللاعب السعودي، مما يعود بالنفع على المنتخب ” .

وأشار إلى أنه من ضمن اهتمامات النادي التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز صناعة اللعب ليصنع الفارق مع زملائه.

وأكد أن عشقه لكيان الأهلي كان دافعًا وراء قبوله مهمة رئاسة النادي.