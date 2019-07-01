نائب أمير الرياض يشرف حفل زواج الأمير أحمد بن سعود آل سعود

عبدالمنان موسى(صدى):

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، زواج صاحب السمو الامير احمد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود ؛ حيث احتفلت الأسرة بزواج ابنهم الشاب على كريمة صاحب السمو الامير تركي بن فهد بن سعود الكبير آل سعود ، وذلك في فندق الانتركونتيننتال ، وبحضور عدد كبير من أفراد الأسرة المالكة وابنائهم وبحضور الامير فهد بن تركي واخوانه الامير سعود بن تركي والأمير سلطان بن تركي بن فهد بن سعود الكبير آل سعود وشاركهم الفرحة صاحب السمو الامير فيصل بن تركي بن سعود الكبير آل سعود وبحضور عدد من الأمراء والمشايخ والأقارب والأصدقاء .

كذلك حضر حفل الزواج عدد كبير من مسؤولي وزارة التعليم والإعلاميين ، الذين قدّموا التهنئة والمباركة وتمنوا التوفيق للعروسين .

ونشرت حسابات الأسرة المالكة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض من صور الزواج مهنئين ومباركين ومتمنين لسموه الحياة السعيدة .