محمد هنيدي يصل جدة لعرض مسرحيته..وآل الشيخ يوجه له رسالة

أميرة خالد(صدى):

وصل الفنان المصري محمد هنيدي إلى المملكة، أمس الأحد، استعداداً لعرض مسرحيته ” 3 أيام في الساحل ” ضمن فعاليات موسم جدة.

ويشارك في المسرحية كل من: محمد محمود، أحمد فتحي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

ومن جانبه وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه رسالة إلى هنيدي، ناشرًا مجموعة من الصور برفقته في جدة معلقا: ” شرفتني يا حبيبي ” .