صراع أردوغان في ليبيا سيؤدي إلى حرب عربية تركية

نايف السالم(صدى):

صعدت تركيا في الساعات الماضية حالة التوتر بينها وبين ليبيا بعد تعرض سماء الأخيرة إلى اختراق من قبل طائرة تركية مسيرة.

واتخذت ليبيا خطوات حاسمة للرد على التدخل التركي واصفه ما يحدث أنه غزو تركي يعطي للجيش الليبي الحق في الرد بقوة.

وكان الجيش الليبي قال إنه سيتم القبض على جميع الأتراك على الأراضي الليبية وحظر السفر من وإلى تركيا، إضافة إلى ضرب السفن التركية.

واحتجز الجيش الليبي 6 أتراك، بينما توعدت الخارجية التركية الجيش الليبي في حالة عدم الإفراج الفوري عنهم.

وفي هذا الصدد قال محللون سياسيون أن هذا تطور الأمور بين تركيا وليبيا خطير، لافتين إلى أن ليبيا ليس لديها ما قد تخسره.

وأصبحت ليبيا ساحة حرب مفتوحة، وتوقع الخبراء أن تركيا ستخسر بدخولها في صراع مع الجيش الليبي، مؤكدين على أن العالم العربي لن يقف متفرجًا على الأمر بل سيتحول الصراع إلى حرب عربية تركية.