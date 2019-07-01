بالفيديو.. لحظة وصول أول رحلة جوية إلى مطار خليج نيوم

نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، لحظة وصول أول رحلة جوية إلى مطار خليج نيوم، بمنطقة تبوك، أمس الأحد.

وكانت الرحلة تجارية قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض عبر ” الخطوط السعودية ” .