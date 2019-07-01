نشر : منذ 2 ساعتين 2٬533 1 الاخبار المحلية بالفيديو.. لحظة وصول أول رحلة جوية إلى مطار خليج نيوم نايف السالم(صدى): وثَّق مقطع فيديو، لحظة وصول أول رحلة جوية إلى مطار خليج نيوم، بمنطقة تبوك، أمس الأحد. وكانت الرحلة تجارية قادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض عبر ” الخطوط السعودية ” . https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/07/بعد-افتتاحه-رسمياً..-شاهد..-لحظة-وصول-أول-رحلة-جوية-إلى-مطار_خليج_نيوم..mp4 الوسوم:مطار_خليج_نيوم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76718 ] نشر منذ 57 دقيقة
خير ان شاء الله ,,