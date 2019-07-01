وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل وظائف في مدينة الرياض.

وقالت إن الوظائف المتوفرة على المراتب الرسمية والتي ترغب بشغلها بالمواطنين الحاصلين على الجنسية العربية السعودية، عبر المسابقة الوظيفية من المرتبة العاشرة، وحتى المرتبة الرابعة.

الوظائف الشاغرة

فني الاتصالات – وظيفة واحدة – في المرتبة العاشرة

أخصائي ثروة حيوانية – وظيفة واحدة – في المرتبة العاشرة.

أخصائي شؤون الموظفين – 2 وظيفة – في المرتبة العاشرة.

مهندس مدني مشرف – وظيفة واحدة في المرتبة العاشرة.

أخصائي ميزانية – وظيفة واحدة – في المرتبة العاشرة.

مفتش إداري – وظيفة واحدة في المرتبة الثامنة.

مهندس حاسب آلي مساعد – وظيفة واحدة – في المرتبة السابعة.

أخصائي حماية البيئة – وظيفة واحدة في المرتبة السابعة.

باحث علمي مساعد – وظيفة واحدة – في المرتبة السابعة.

مترجم – 2 وظيفة – في المرتبة السادسة.

مساعد إداري – وظيفة واحدة – في المرتبة السادسة.

مناسخ آلة – 2 وظيفة – في المرتبة السادسة.

مساعد إداري – وظيفة واحدة في المرتبة الخامسة.

كاتب – 2 وظيفة – في المرتبة الخامسة.

موزع بريد – 2 وظيفة – في المرتبة الرابعة.

شروط الوظائف الشاغرة

للاطلاع على شروط الوظائف الشاغرة يرجى النقر على الرابط التالي من هنـــــا .

واطلع على نموذج طلب التوظيف من خلال الرابط التالي من هنـــــا .

ويذكر أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 27/10/1440 هجري، ويستمر لغاية تاريخ 1/11/1440 هجري.

يتم تقديم وظائف الهيئة السعودي للحياة الفطرية من خلال ارسال الطلبات إلى بريد الهيئة ص.ب 61681 الرياض 11575 ويرجى كتابة إدارة الموارد البشرية على الظرف، وذلك حسب الشروط المرفقة برابط أعلاه.