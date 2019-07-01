مقتل 5 سودانين في تظاهرات جديدة ضد المجلس العسكري
شهدت السودان ، مقتل 5 محتجين في تظاهرات الأحد الحاشدة التي طالبت بنقل السلطة من العسكر إلى المدنيين.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي على مقربة من قادة الاحتجاجات، إنه تم الإبلاغ عن مقتل 4 أشخاص في أم درمان، وخامس (أُصيب برصاصة في الصدر) في مدينة عطبرة وسط البلاد.
وتابعت : “هناك العديد من الإصابات الخطرة برصاص قوات المجلس العسكري، في مستشفيات العاصمة والأقاليم”.
وكانت قوى الحرية والتغيير نادت بالتظاهرة ؛ لممارسة الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، الذي تسلّم الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل.
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