الشركة السعودية الإماراتية للنقل تبحث عن سائقي حافلات مدرسية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل المحدودة ” ستيكو ” ، عن توفر وظائف شاغرة للرجال؛ للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف تحت مسمى سائق حافلة؛ لتقديم خدمات النقل المدرسي للطلاب والطالبات في التعليم العامة.

واشترطت الآتي: الأفضلية لمن يحمل الجنسية العربية السعودية، أن يمتلك المتقدمين رخصة القيادة عمومي، وأن تكون سارية المفعول، ألا يقل العمر عن 30 عام، ولا يزيد عن 60 عام، الاجتياز للفحص الطبي، شهادة عدم وجود سوابق.

ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي، مع ذكر المسمى الوظيفي سائق حافلة في عنوان البريد الإلكتروني [email protected]