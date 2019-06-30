بالصور.. اندلاع حريق في شاحنتين إحداهما ناقلة وقود بحائل

علي العنزي(صدى):

اندلع، مساء اليوم، حريقًا بشاحنتين إثر حادث مروري في حائل، فيما أخدمت فرق الدفاع المدني النيران.

وشبّت النيران، في الشاحنتين حيث كانت إحداهما ناقلة وقود والأخرى ناقلة شحن لمواد غذائية على مدخل مدينة حائل القادم من جهة القصيم.

وشهد الحادث، تصاعد الأدخنة الكثيفة جراء وجود مادة البنزين ضمن حمولة إحدى الناقلات، فيما صرّح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، بأن الجهات الأمنية عملت على إغلاق الطرق القريبة من منطقة الحادث وإبعاد المركبات عن الطريق بعد إتمام إخماده ولم يصب أحد بأذى.