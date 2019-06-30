بالفيديو.. الإطاحة بعدد من المزورين والمخالفين في الرياض

علي القحطاني(صدى):

وثّق مقطع فيديو، جزءًا من الحملة الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وأوضح الفيديو، قيام الشرطة بملاحقة المخالفين ومباشرة المواقع التي رصدتها لهم، إذ تم ضبط عامل يعمل لحسابه الخاص في بيع الخضار والذي حاول الهروب من قبضة الحملة الأمنية، لكن لم ينجح في ذلك.

كما أظهر الفيديو بيع العمالة المخالفة للخضاء في أماكن غير صحية، وتخزينها في منزل مهجور، كما حاولت العمالة الاختباء في مطبخ منزل للإفلات من قبضة الأمن.