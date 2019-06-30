وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث في مدينة الرياض، عن وظائف تقنية، وإدارية شاغرة، تحت مسمى ” محلل تقارير المؤسسة، وممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين ” .

واشترطت في المتقدمين لوظيفة ” محلل تقارير المؤسسة ” ، أن يكون المتقدمين من حملة شهادة الماجستير في اختصاص علوم الحاسب الآلي، أو ما يعادله، مع الخبرة لمدة عام في مجال ذو صلة، أو حاصلين على شهادة البكالوريوس في اختصاص علوم الحاسب الآلي، أو ما يعادله، مع الخبرة ثلاثة أعوام في مجال ذو صلة.

كما اشترطت في المتقدمي لوظيفة ” ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين ” ، أن يكون المتقدمين من الحاصلين على درجة البكالوريوس في اختصاص إدارة المستشفيات، أو ما يعادله، ولا يشترط أن تكون هنالك خبرة سابقة، أو دبلوم معهد الإدارة في اختصاص إدارة المستشفيات، مع الخبرة التي لا تقل عن عام أو في مجال ذو صلة، أو الشهادة الثانوية العامة مع الخبرة التي لا تقل عن 3 أعوام.

ويشار إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف والاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال الدخول على الرابط التالي هنـــــــــــــا ، وهنـــــــــــــــا .