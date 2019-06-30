حالة طبية نادرة تفقد سيدة أظافرها

لندن(صدى):

تتساقط أظافر سيدة في بريطانيا بشكل غريب ومريب، إذ تعاني من حالة طبية نادرة في أظافر يديها وقدميها تؤدي إلى تساقطهم دون سبب.

وأكدت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، أن الأطباء عجزوا عن تشخيص حالتها أو إيجاد الدواء المناسب لها، بالرغم من عدم ظهور نتائج مريبة أثناء تحليل عينة منها أو الحصول على نتائج حاسمة.

ولاحظت السيدة انفصال أظافرها عن اللحم شيئًا فشيئًا، مؤكدة أن هذا المرض يعد كابوس منعها من الحصول على وظيفة أو الخروج من المنزل؛ تجنبًا للأسئلة المحرجة حول حالتها الطبية.