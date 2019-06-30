صادم.. شقيقة ريهام سعيد: ” مرضها مش مميت ولن يتساقط جلدها “

القاهرة(صدى):

أثار مرض ريهام سعيد بـ بكتريا الوجه خلال الساعات الماضية جدلًا كبيرًا والكثير من الأقاويل بشأن إصابة الإعلامية المصرية بمرض يؤدي للوفاة.

وفي هذا الصدد كشف شقيقة الإعلامية ريهام سعيد أن ما يدور بشأن إصابة شقيقتها بمرض جلدي مميت غير صحيح.

وقال رانيا شقيقة الإعلامية المصرية إن شقيقتها مصابة بميكروب شديد داخل أنفها، متابعة: ” والخوف من أن ينتشر إلى العين والمخ، وهو أمر ليس له علاقة بالأمراض الجلدية، ما اضطرها للخضوع لعملية دقيقة “.

وتابعت : ” تخضع الآن لعلاج مكثف، وإذا لم يكن هناك تحسن، ستسافر لتلقي العلاج الصحيح، وبإذن الله ستقوم بالسلامة “.

واستكملت: ” تصحيحًا لبعض المنشورات الخاطئة فيما يتعلق بموضوع إصابتها بميكروب في الجلد، وبالتالي يؤدي إلى تساقط الجلد، أو أنه جالها نفس فيروس مايكل جاكسون، وأن جلدها سيتساقط، وأن مرضها خطير جدًا، فإن هذا الكلام يعتبر من وحي خيال بعض الناس “.