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بالفيديو.. المعجنات تسبب غازات وترفع الأنسولين

بالفيديو.. المعجنات تسبب غازات وترفع الأنسولين
نايف السالم(صدى):

حذر مختص من تناول المعجنات، حيث أنها تؤثر على صحة الإنسان وليس لها قيمة غذائية واحدة.

وقال المختص إن المعجنات تحتوي على دهون ونشويات فقط وقيمتها الغذائية ” صفر ” ، وتسبب غازات وترفع الأنسولين بالدم فيشعر الإنسان بعد تناولها بالجوع.

وأضاف : وتعتبر المعجنات من أسوء الاختيارات على الفطار ولا تفيد الجسم بل تضره وتؤدي إلى السمنة.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 8 ساعات

ان كنت تنشد العافيه فابتعد عن المعجنات والمقليات .

[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 8 ساعات

الكرواسون والمعجنات تحدث بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي، نتيجة لتحسس الأمعاء من مادة الجلوتين الموجودة بنسبة مرتفعة في الدقيق الأبيض .

[ عدد التعليقات: 12546 ] نشر منذ 6 ساعات

إتركوا عنكم المعجنات وخلكم على ألمقلقل وألمندي وألكبسات .😋😋.

[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 6 ساعات

المعجنات والكروسان مالهم اي فائده وبالعكس هي صرف فلوس لشراء امراض .

[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 5 ساعات

السمنه اساس لكل مرض ، واي اكل يسمن ويمرض مثل هذا ، الله يغنينا باطيب منه وافضل ، ومحنا ناقصين روحات وجيات للمستشفيات

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