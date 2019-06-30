بالفيديو.. المعجنات تسبب غازات وترفع الأنسولين

نايف السالم(صدى):

حذر مختص من تناول المعجنات، حيث أنها تؤثر على صحة الإنسان وليس لها قيمة غذائية واحدة.

وقال المختص إن المعجنات تحتوي على دهون ونشويات فقط وقيمتها الغذائية ” صفر ” ، وتسبب غازات وترفع الأنسولين بالدم فيشعر الإنسان بعد تناولها بالجوع.

وأضاف : وتعتبر المعجنات من أسوء الاختيارات على الفطار ولا تفيد الجسم بل تضره وتؤدي إلى السمنة.