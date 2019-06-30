بالفيديو.. المعجنات تسبب غازات وترفع الأنسولين
حذر مختص من تناول المعجنات، حيث أنها تؤثر على صحة الإنسان وليس لها قيمة غذائية واحدة.
وقال المختص إن المعجنات تحتوي على دهون ونشويات فقط وقيمتها الغذائية ” صفر ” ، وتسبب غازات وترفع الأنسولين بالدم فيشعر الإنسان بعد تناولها بالجوع.
وأضاف : وتعتبر المعجنات من أسوء الاختيارات على الفطار ولا تفيد الجسم بل تضره وتؤدي إلى السمنة.
سهى[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 8 ساعات
ان كنت تنشد العافيه فابتعد عن المعجنات والمقليات .
د.ليلى العجمي[ عدد التعليقات: 386 ] نشر منذ 8 ساعات
الكرواسون والمعجنات تحدث بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي، نتيجة لتحسس الأمعاء من مادة الجلوتين الموجودة بنسبة مرتفعة في الدقيق الأبيض .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 12546 ] نشر منذ 6 ساعات
إتركوا عنكم المعجنات وخلكم على ألمقلقل وألمندي وألكبسات .😋😋.
جابر المودي[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 6 ساعات
المعجنات والكروسان مالهم اي فائده وبالعكس هي صرف فلوس لشراء امراض .
منال[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 5 ساعات
السمنه اساس لكل مرض ، واي اكل يسمن ويمرض مثل هذا ، الله يغنينا باطيب منه وافضل ، ومحنا ناقصين روحات وجيات للمستشفيات