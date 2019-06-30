استعان بالشرطة بعدما تأخر عن العمل لكنه اُتهم بالتزوير

واشنطن(صدى):

حاول أمريكي خداع مديره في العمل، باستخدام الشرطة؛ لتبرير تأخره عن العمل، لكن أصبح يواجه اتهامًا بالتزوير.

وتفصيلًا، وصل بول نيلسون البالغ من العمر 51 عاما، متأخرًا إلى عمله في شركة إنشائات، وأخبر مديره أن عناصر شرطة ليسبون أعطاه تحذيراً بشأن تسجيل سيارته منتهي الصلاحية.

كما أعطى نيلسون، المدير خطاباً يزعم أنه من ضابط شرطة مع وصف مفصل لتفاعلهما.

لكن المدير اتصل بالشرطة التي قالت له إنها لم تكن على اتصال مع نيلسون في ذلك اليوم ولم تكتب له أي رسالة.

ويواجه نيلسون اتهامًا بالتزوير، وهي جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.