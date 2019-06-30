أب يمني يرتكب جريمة بشعة في بناته بسبب الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أقدم أب يمني على ارتكاب جريمة بشعة في بناته، إذ قتلهن غرقًا في أحد براميل المياه، جنوب العاصمة اليمينة صنعاء.

وانتشرت صور الأب القاتل وبناته الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي، في توثيق هذه الجريمة البشعة التي وقعت الجمعة الماضية في حي الصافية بحارة النصر جنوب صنعاء.

وأكدت مصادر يمنية، أن الأب علي عبدالله النعامي قتل بناته الطالبات غرقًا في برميل مياه، وهن ” رغد 10 أعوام، رهف 7 أعوام، وملاك 15 عامًا ” .

واعترف الأب القاتل بجريمته في التحقيقات الأولية، لافتًا إلى أنه كان يسعى للتخلص من بناته قتلًا دون أن يراهن وهن يتسولن في الشوارع أو يخدمن في البيوت؛ بسبب الأحوال التي تعاني منها اليمن.

وقال في تحقيقات الأجهزة الأمنية الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية ” لم أتعود أن أمد يدي لأحد كنت أعمل في وظيفة محترمة وقطعتم مرتبي لأكثر من سنتين وعجزت عن توفير لقمة العيش لي ولبناتي، ومنذ ستة أشهر نأكل خبزًا ونشرب ماء فقط ” ، إذ أوشك بناته على الخروج للتسول.