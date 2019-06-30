الاتحاد: نستغرب استغلال اسم النادي وإقحامه في مفاوضات ليس لها أساس

ماجد محمد(صدى):

أوضح المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، أن مجلس الإدارة يعمل بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري في الفريق لإعداد بأفضل شكل ممكن للموسم المقبل، مستغربا محاولة البعض استغلال اسم نادي الإتحاد بإقحامه في مفاوضات لا أساس لها من الصحة للتأثير على تعاقدات اللاعبين مع أندية أخرى.

وأكد تقدير مجلس إدارة نادي الإتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي حرص الجماهير الإتحادية على معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بناديها، والتي سيتم الإعلان عنها رسميا في الوقت المناسب الذي يخدم مصلحة نادي الإتحاد وسير المفاوضات، متمنيا من الجماهير عدم الانجراف خلف الإشاعات.