” ليس لها غالي ” .. قطر تمارس هوايتها المفضلة وتبيع تركيا

نايف السالم(صدى):

في مواصلة للسعي وراء مصالحها فقط، قرر النظام القطري تحت قيادة الأمير المدلل تميم بن حمد التخلي عن تركيا للحفاظ على مصالحهم.

وكانت تعهدت قطر باستثمار 15 مليار دولار في تركيا، عقب انهيار عملة الليرة التركية العام الماضي، ولكن لم يفي النظام القطري بوعوده بل بدأ المستثمرون القطريون في الانسحاب من تركيا في خضم الاضطراب الاقتصادي المستمر.

وانخفضت الاستثمارات القطرية بنحو 4.6 مليارات دولار بسوق إسطنبول للأوراق المالية، على الرغم من وعود تميم الزائفة .