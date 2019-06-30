الشركات الأمريكية تفتح أبوابها أمام ” هواوي ” بعد موافقة ترامب

واشنطن(صدى):

أعلن المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض لاري كودلو، إمكانية إتاحة فرصة جديدة أمام شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات.

وأوضح ” كودلو ” في تصريحات له ، أنه مع تطور المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن هناك فرصة جيدة لمنح مزيد من الشركات الأمريكية تراخيص لبيع منتجات ” هواوي ” ، قائلًا ” هناك فرصة جيدة أن يفتح وزير التجارة ويلبر روس الباب لذلك، ويمنح التراخيص ” .

وأضاف أن الشركات الأمركية ستبيع معدات ومنتجات ” هواوي ” بحيث لا يتسبب ذلك في مشاكل للأمن القومي، إذ أصبح ” ترامب ” أكثر ليونة اتجاه الشركة الصينية بعد لقاءه الرئيس الصيني في قمة العشرين.

واتفق كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، السبت، على هدنة في الحرب التجارية القائمة بينهما، وسط تعهد واشنطن بوقف فرض رسوم جمركية جديدة أثناء التفاوض.