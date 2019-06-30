وفاة أب وأم في حادث مروع على طريق المزاحمية – الرياض

محمد الناصر(صدى):

وفاة أب وأم وإصابة طفلين في حادث مروع صباح اليوم على طريق المزاحمية الرياض ، عند مخرج مركز المشاعلة، وتعود تفاصيل الحادث الأليم إلى انحراف المركبة من نوع بليز عن مسارها وارتطامها بعمود الإرشادات وقد باشر الحادث دوريات أمن الطرق والمرور والدفاع المدني.

وتم نقل الطفلين المصابين بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى المزاحمية العام لتلقي العلاج.

وقد طالب سالكي طريق المزاحمية الرياض بوضع حواجز حماية للمركبات من أعمدة الإرشادات.