قرية مصرية تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في إنجاب التوائم

القاهرة(صدى):

احتلت قرية ” أبو شحاتة ” المصرية، المرتبة الثالثة على مستوى العالم، في نسبة إنجاب نسائها التوائم.

وتوجد هذه القرية في في محافظة الإسماعيلية، ولا يوجد منزل فيها بلا توأم على الأقل.

ويأتي تصنيف القرية، بعد قرية هندية جاءت في المركز الأول، وقرية من أوكرانيا حلت في المركز الثاني.

تشتهر هذه القرية بالزراعات المختلفة، خاصة أجود ثمار المانجو بأنواعها المتعددة، ويقبل المواطنون من مختلف أنحاء البلاد على تلك المحاصيل لجودتها المرتفعة.