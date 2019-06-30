الإعلان عن الأسماء النهائية للمرشحين لشغل وظائف التعليم

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن عدد المرشحين بشكل نهائي لشغل الوظائف التعليمية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

وقالت الوزارة إنه تم ترشيح ترشيح 10325 مواطنًا ومواطنة بشكل نهائي لشغل ” الوظائف التعليمية ” داعية إياهم للمقابلة في الإدارات التعليمية الموجهين إليها.

يذكر أنه تم الإعلان عن الوظائف في شهر رمضان الماضي للرجال والنساء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مبارك العصيمي، إن الترشيح تم بعد إجراء المفاضلة النهائية في البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني جدارة، وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة.

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