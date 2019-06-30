” عين الحسود ” تضرب ياسمين صبري بإصابة جديدة

القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عدة صور لها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام ” أثناء قيادتها دراجة داخل إحدى المزارع التي وصفتها بالجنة.

وبعد دقائق معدودة، عادت الفنانة المصرية لتنشر صورة لكف يدها وهي مصابة بعدما تعرضت للسقوط من على الدراجة وبجوارها ضمادة طبية.

وانهال المتابعين بمئات التعليقات، حيث حرص البعض على مواساتها وتمني لها السلامة، وسخر البعض الآخر من فارق الوقت بين الصورتين معلقين: ” عين الحسود ” .

وكانت الفنانة المصرية قد تعرضت من قبل لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي، قبل أن تعود مؤخرًا لاستكمال تصوير أعمالها الفنية بعد تعافيها.

يذكر أن ياسمين صبري تقضي حاليًا عطلتها خارج مصر بعد إنتهاؤها من تصوير مسلسلها الجديد ” حكايتي ” .