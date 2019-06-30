سجن يمنح نزلاءه إجازات خيالية في أجمل مناطق العالم

لندن(صدى):

منح أحد السجون البريطانية، تجربة فريدة من نوعها إلى السجناء الذي أحسنوا السلوك والتزموا بقواعد السجن طوال فترة حبسهم.

وأكدت إدارة سجن في نونتجهام، أن ستمنح سجنائها من أصحاب السلوك الحسن إجازات خيالية في أجمل مناطق العالم.

وتعتمد إدارة السجن في تجربتها، على منح السجين نظارة للواقع الافتراضي لمدة 10 دقائق، سيحظى خلالها بإجازة في مناطق مميزة عالمية مثل ” سور الصين العظيم، آثار الإنكا في بيرو، الحيد المرجاني العظيم في أستراليا ” .

وأقدمت الإدارة على هذه التجربة؛ لحث السجناء على تحسين سلوكهم والتقليل من معدلات العنف داخل السجون البريطانية وانتشار المخدرات.