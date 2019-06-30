هاني شاكر يجري بروفات تحضيرية استعدادا لحفله بجدة

أميرة خالد(صدى):

أجري الفنان المصري هاني شاكر، بروفات تحضيرية لحفله المنتظر إقامته يوم الجمعة المقبل، الموافق في 5 يوليو في المملكة، وذلك ضمن حفلات ” موسم جدة “.

ومن المقرر ان يقدم خلال الحفل أجمل أغانيه ومنهم: ” نسيانك صعب، بحبك أنا، لسه بتسألي، على الضحكاية، بعد حبك، وعد مني، أمرك، لو روحت بعيد “.

ويذكر أن هاني شاكر قد أحيا حفله الأول بالمملكة في مدينة جدة أيضا، في شهر مارس الماضي، وحمل الحفل عنوان ” وتر عبد الحليم “وقدم فيها هاني شاكر الكثير من أغنيات العندليب عبد الحليم حافظ.