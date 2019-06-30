بالفيديو.. ” السبر ” يوضح سن احتجاب المرأة عن الطفل
كشف الشيخ سعد بن عبدالله السبر، عن السن التي تحتجب فيها المرأة عن الطفل.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أنه يجب على المرأة الاحتجاب عن الطفل متى ما بلغ سواء في سن الـ13 أو أكبر أو أصغر.
وأضاف: ” شرع الله الاستئذان حتى لا يرى الإنسان شيئًا مما يجب أن يحفظ عن المحارم، فلا يجوز له أن ينظر لشيء يحرم عليه ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41406 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يجزاك خير الجزاء ياشيخ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76718 ] نشر منذ 8 ساعات
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,