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بالفيديو.. ” السبر ” يوضح سن احتجاب المرأة عن الطفل

بالفيديو.. ” السبر ” يوضح سن احتجاب المرأة عن الطفل
علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ سعد بن عبدالله السبر، عن السن التي تحتجب فيها المرأة عن الطفل.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أنه يجب على المرأة الاحتجاب عن الطفل متى ما بلغ سواء في سن الـ13 أو أكبر أو أصغر.

وأضاف: ” شرع الله الاستئذان حتى لا يرى الإنسان شيئًا مما يجب أن يحفظ عن المحارم، فلا يجوز له أن ينظر لشيء يحرم عليه ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 76718 ] نشر منذ 8 ساعات

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,

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