بالفيديو.. ” السبر ” يوضح سن احتجاب المرأة عن الطفل

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ سعد بن عبدالله السبر، عن السن التي تحتجب فيها المرأة عن الطفل.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أنه يجب على المرأة الاحتجاب عن الطفل متى ما بلغ سواء في سن الـ13 أو أكبر أو أصغر.

وأضاف: ” شرع الله الاستئذان حتى لا يرى الإنسان شيئًا مما يجب أن يحفظ عن المحارم، فلا يجوز له أن ينظر لشيء يحرم عليه ” .