نجل حميدان التركي يعلن موعد جلسة الإفراج المشروط عن والده
كشف تركي حميدان التركي نجل المواطن المعتقل في أمريكا حميدان التركي، اليوم الأحد، موعد جلسة الإفراج المشروط عن والده.
أوضح نجل حميدان التركي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه تم تحديد موعد جديد لجلسة الإفراج المشروط عن والده.
وقال في تغريدة له ” تم تحديد موعد جلسة والدي حميدان التركي يوم الثلاثاء ٢ يوليو المقبل، وذلك بعد تأجيل جلسته قبل شهرين؛ بسبب منعه من حضور الجلسة الهاتفية بحجة الأحوال الجوية ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76718 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يفرج همه ويزيل كربه .. آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41406 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يعينه
ابوالجودي[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
اطلب من الجميع ان يدعوا ربهم في كل لحظة بان يفرج الله عن هذا الرجل الذي قضى اكثر من ثلث حياته داخل السجن عدوانا وظلما وياليت يعملوا هاشتاقات بمطالبة الدعاء له اسال الله ان يفرج همه وان يخرجه من سجنه عاجلا غير اجل