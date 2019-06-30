نجل حميدان التركي يعلن موعد جلسة الإفراج المشروط عن والده

علي القحطاني(صدى):

كشف تركي حميدان التركي نجل المواطن المعتقل في أمريكا حميدان التركي، اليوم الأحد، موعد جلسة الإفراج المشروط عن والده.

أوضح نجل حميدان التركي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه تم تحديد موعد جديد لجلسة الإفراج المشروط عن والده.

وقال في تغريدة له ” تم تحديد موعد جلسة والدي حميدان التركي يوم الثلاثاء ٢ يوليو المقبل، وذلك بعد تأجيل جلسته قبل شهرين؛ بسبب منعه من حضور الجلسة الهاتفية بحجة الأحوال الجوية ” .