تطوير حافلات المدرسة بالهيئة الملكية عبر كاميرات ذكية وأجهزة تتبع

علي القحطاني(صدى):

دشنت الهيئة الملكية بينبع، مشروعًا لتطوير حافلات النقل المدرسي يتضمن تركب نظام لرصد تحركات الحافلات عبر الأقمار الصناعية وتركيب كاميرات ذكية.

يأتي المشروع استعداداً للعام الدراسي القادم، حيث اطلع الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس عدنان العلوني، على عينة من الأسطول الجديد للحافلات.

ويتميز الأسطول الجديد بكامل مواصفات الأمن والسلامة ومواصفات أخرى مثل ” اللون الأصفر ” ، وشعار النقل المدرسي وعلامات التحذير والتوقف، والأرقام المجانية للاتصال عند وجود ملاحظات على الحافلة أو السائق.

كما سيتم تركيب نظام لرصد تحركات الحافلات عبر الأقمار الصناعية بخدمة التتبع الآلي بنظام GPS، وتركيب كاميرات ذكية وأجهزة اتصال متطورة وحساسات استشعار داخل الحافلات وخارجها.