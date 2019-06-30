بعد رانيا يوسف.. علا غانم وخالد يوسف في فيديو إباحي جديد

القاهرة(صدى):

انتشر مقطع فيديو إباحي جديد للمخرج المصري خالد يوسف، ليفتح قضية الفيديوهات الإباحية التي تورط بها مع عدة فنانات مصريات منهن رانيا يوسف ومني فاروق وشيما الحاج.

وظهر خلال مقطع الفيديو الجديد الفنانة المصرية علا غانم، لتدخل ضمن قائمة الفيديوهات الإباحية لخالد يوسف، خاصة وأن علا غانم اشتهرت بالأدوار الجريئة والمثيرة.

وشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هجوم حاد على خالد يوسف بشكل خاص لزيادة انتشار الفيديوهات الإباحية له، مطالبين بضرورة محاسبة هؤلاء الفنانين.