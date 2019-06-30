مشروع القدية يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مشروع القدية عن توفر وظائف إدارية بمجال الموارد البشرية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي موارد بشرية، ومدير علاقات الموظفين)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وتضمنت الوظائف:أخصائي موارد بشرية (HR Specialist):، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال، خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات في علاقات الموظفين.

بالإضافة إلى مدير علاقات الموظفين (Employee Relations Manager):، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال، خبرة لا تقل عن خمسة سنوات في علاقات الموظفين.

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