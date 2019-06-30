بعد الإفراج عنه.. ناصر الدويلة يحرف تغريدته المسيئة للمملكة

علي القحطاني(صدى):

حرف النائب الكويتي السابق ناصر الدويلة، تغريدته التي أساء خلالها للمملكة، وذلك بعد الإفراج عنه بكفالى مالية.

وأفرجت النيابة العامة الكويتية، عن النائب السابق ناصر الدويلة، بعد حبسه 48 ساعة على ذمة التحقيق معه في البلاغ المقدم ضده بتهمة الإساءة للمملكة.

وخرج ” الدويلة ” في أول رد له بعد الإفراج عنه، حيث كتب على تويتر: ” من فضل الله ورحمته أفرجت النيابة العامة عني وكان جهاز أمن الدولة أحالني للنيابة بسبب ألم بالغ أصاب الأخوة في السعودية من تغريدة قلت فيها اهربي يا شاكير ” .

وكان ” الدويلة ” حاول تشويه صورة المملكة زاعمًا إقامة حفل للفنانة شاكيرا، ليطالب الحوثيين بقصف مسرح المفتاحة في أبها لإيقاف ذلك الحفل.

وأظهر النائب الكويتي السابق، تأييدًا للحوثيين في تغريدته الذي استعان فيها بصورة خادشة للحياء للفنانة شاكيرا، زاعمًا أنها تقيم البروفات في مسرح المفتاحة.

وأثارت تغريدة ” الدويلة ” غضب عارم بين مواطني المملكة والكويت الذين رفضوا ذلك الأمر مطالبين بمحاسبة النائب السابق بتهمة التحريض على الفتنة ونشر أخبار كاذبة.

وأكد النائب السابق في التحقيقات أنه نشر التغريدة بغرض المزح ولم يحرض على المملكة نهائيًا، مشيرًا إلى أنه حذف التغريدة بعد ذلك لما وجده من غضب لمواطني الكويت والمملكة.

وتم الإفراج عن ” الدويلة ” بكفالة مالية، إلا أن التحقيقات ما زالت مستمرة للكشف حول نوايا تغريدة النائب السابق.