المرور: استعمال المنبهات الخاصة بالطوارئ من غير ضرورة يعد مخالفة

علي القحطاني(صدى):

حذر المرور اليوم الأحد، من قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة مرورية.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : منبهات مركبات الطوارئ يكون استعمالها في الحالات الطارئة فقط لافساح الطريق لها.

وأكد المرور أنه يجب على قائد المركبة أثناء القيادة الحفاظ على تركيزه وأن يكون مستعدًا لأي أمر قد يفاجئه على الطريق.