المرور: استعمال المنبهات الخاصة بالطوارئ من غير ضرورة يعد مخالفة
حذر المرور اليوم الأحد، من قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة مرورية.
وقال المرور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : منبهات مركبات الطوارئ يكون استعمالها في الحالات الطارئة فقط لافساح الطريق لها.
وأكد المرور أنه يجب على قائد المركبة أثناء القيادة الحفاظ على تركيزه وأن يكون مستعدًا لأي أمر قد يفاجئه على الطريق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76718 ] نشر منذ 10 ساعات
صح ..
محقق الوطن[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 6 ساعات
صح النوم ودوريات الشرطة عند انتهاء الوردية سباق مع الزمن كل يوم ونفس الساعة وساهر يسجلها يوميا زالمرور يغض النظر عنها غريبة فوضى مروريه عارمه لجميع مركبات الامن العام صعود الارصفة تشغيل الصافرات بدون داعي وباصات مراسلين ادارة السجون اللون الازرق تجاوز الاشارات وهي حمراء وصعود الارصفة لتوصيل معاملة سجين . الكل فوضوي دوريات الشرطة عند بدأية الدوام ونهايته يتسابقون ويقطعون الاشارات وفوضى للوصول لعملهم للتسليم وسياراتهم الخاصة وقوف خاطىء وتضلليل تكتيم ولا من شاف وعرف !!!!