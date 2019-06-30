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أمانة عسير تواصل أعمال الصيانة الدورية لمرافق أبها

أمانة عسير تواصل أعمال الصيانة الدورية لمرافق أبها
محمد بن طحيطح(صدى):

قامت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الصيانة و التشغيل بأعمال صيانة دورية للمرافق الخدمية العامة في مدينة أبها و شملت الممرات والحدائق والطرق الرئيسية .

و أوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس عبدالكريم أبو خرشة أنه بمتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي فقد تم انجاز أعمال الصيانة و التشغيل للمرافق العامة بمدينة أبها تزامنا مع موسم الصيف .

وشملت الاعمال تركيب البلدورات بمسافة 9000 متر ، إضافة الى تركيب البلدورات زراعية بمسافة 3700متر .

فيما قامت إدارة الصيانة و التشغيل بأعمال الصيانة و الدهان لعدد من المواقع شملت شارع الفن و عدد من الطرق الرئيسية و المرافق العامة بجانب إعادة تأهيل و صيانة اللوحات المرورية .

علما بان اعمال الصيانة تعمل على مدار الساعة كما تباشر أمانة عسير كافة البلاغات على الرقم الموحد 940 .

 


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