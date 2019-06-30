جامعة الملك سعود من أفضل 150 جامعة عالميًا

لندن(صدى):

كشفت صحيفة التايمز البريطانية للتعليم العالي، أن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني، ثاني أفضل جامعة حديثة في المملكة، ووأحدة من أفضل 150 جامعة حديثة عالميًا.

ونشرت الصحيفة، الترتيب السنوي للجامعات الحديثة التي يقل عمرها عن 50 عامًا على مستوى العالم للعام 2019م.

يذكر أن التصنيف يأتي متفرعًا من تصنيف جامعات العالم الصادر في 26 سبتمبر من العام الماضي من نفس المنظمة، إذ كانت الجامعة ضمن أفضل مئة جامعة في قارة آسيا، وأفضل خمس مئة جامعة على مستوى العالم.