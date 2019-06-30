جامعة الملك خالد تعلن استمرار قبول الأوراق العلمية لمؤتمر الرياضيات

محمد بن طحيطح(صدى):

تعلن جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الرياضيات بكلية العلوم استمرار استقبال الأوراق العلمية للمؤتمر الدولي الثاني للرياضيات وتطبيقاتها، والذي سيعقد خلال الفترة 22 – 23 جمادى الآخرة للعام القادم 1441هـ، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين عالميًّا في تخصصات الجبر والتحليل والهندسة والإحصاء ونظرية الاحتمالات وتطبيقاتها.

وأوضحت اللجنة العلمية للمؤتمر إتاحة استقبال الأوراق العلمية للراغبين في المشاركة حتى الـ 13 من شهر ذي الحجة القادم، وذلك من خلال موقع المؤتمر الإلكتروني:هنــــــــــــا.