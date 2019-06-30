توجه لمنع وضع اللوحات الإعلانية على الطرق والميادين

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن مسودة الاشتراطات البلدية والفنية للوحات الدعائية.

وبموجب المسودة، يُمنع وضع لوحات إعلانية على مداخل تقاطعات الطرق والميادين حتى لا تحجب الرؤية عن قائدي المركبات.

كما تمنع المسودة، وضع لوحات الدعاية والإعلان داخل الجزر الوسطى للطرق أو على أعمدة الإنارة بهـا، حال كان عـرض الجزيرة أقل مـن 1.2م.

وأوضحت المسودة، معايير اللوحات الدعائية فوق أسطح المباني، وعلى جدران وواجهات المباني، إذ أكدت عدم تركيب أي لوحات دعائية أو إعلانية في الأماكن العامة بدون ترخيص، وألاّ تشكل اللوحات مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي، وألاّ تحتوي على مضمون مخالف للذوق العام أو القانون، وألاّ تتسبب في حجب الرؤية أو الإضاءة أو فتحات المباني، وخاصة مخارج الطوارئ.