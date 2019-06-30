بالفيديو.. بكاء أم الشهيد أثناء حديث أحد مقاتلي الجيش المصري عن بطولة ابنها

القاهرة(صدى):

وثٌّق مقطع فيديو، حديث مؤثر لأحد مقاتلي الجيش المصري، وهو يروي كيف استشهد زميله على يد الجماعات التكفيرية، وكيف واجه هو ومجموعته تلك العناصر.

جاء ذلك خلال احتفالية رسمية بحضرو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووالدة الشهيد الذي تحدث عن بطولته.

وأوضح بكلمات مؤثرة، أن الشهيد اكتشف مخزن كبير للعبوات الناسفة التي كان مخطط لها استهداف قوات الجيش المصري، ولكنه أحبط خطط العناصر التكفيرية.

وأشار إلى أنه أصيب وعدد من زملائه في معركة، إنقاذ جثمان الشهيد من وسط التكفيريين، مؤكدًا أن هذا هو واجب الجيش المصري الوطن.