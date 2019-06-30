سرقة سيارة تنهي مسيرة سيدة كويتية هاربة من 38 قضية

خالد الظفيري(صدى):

نجحت قوات الأمن الكويتية، في القبض سيدة متهمة في 38 قضية منذ عام 2013، وإحالتها إلى السجن المركزي لتنفيذ أحكام صادرة ضدها.

بدأت الواقعة بتلقي قوات الأمن بلاغًا من أحد الأشخاص بسرقة السيارة الخاصة به ولم يتهم أحدًا، ليبدأ الأمن في محاولة فك اللغز.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء واقعة سرقة السيارة سيدة تبلغ من العمر 44 عامًا، وبالاستعلام عن سجلها الجنائي، تبين أنها هاربة من 38 قضية مختلفة ما بين سرقة وسب وقصف وقضايا أخلاقية.

وتبين أن السيدة دخلت السجن 8 مرات من قبل فضلاً عن القضايا التي تم إصدار أحكام ضدها منذ عام 2013 وحتى الآن، ليتم إحالتها للسجن المركزي لتنفيذ الأحكام.