شاهد أصالة قبل 34 عامًا في لقاء تلفزيوني نادر

أميرة خالد(صدى):

يعشق العالم العربي المطربة السورية أصالة نصري التي برزت ولمعت وتميزت بصوتها المختلف.

ويهتم كثيرًا عشاق أصالة بالسنوات الأولى من ظهور المطربة السورية على الساحة الفنية، وبالرجوع إلى عام 1985 نجد أصالة ضيفة لأحد البرامج التلفزيونية وهي في عمر الـ 14.

وظهرت أصالة في فيديو نادر وهي تغني في برنامج ” ستدوديو 85 ” مع الفنان سهيل عرفة الذي ساهم في اكتشاف موهبتها ودعمها فنياً ومعنوياً.

وبدت ملامح أصالة طفولية وبريئة للغاية رغم أنها تغني لعمالقة في الفن مثل أم كلثوم.

وكانت أصالة لفتت خلال هذا اللقاء إلى أنها تريد أنّ تدخل كلية الطب مؤكدة أنّها لن تسمح للفن أنّ يؤثر سلباً على دراستها.