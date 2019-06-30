بالفيديو.. جهاز يحدد موقعك بالمناطق البرية وإرساله لفرق الإنقاذ لمساعدتك

علي القحطاني(صدى):

قدمت فرق الإنقاذ بقوات حرس الحدود ، جهاز يساعد هواة الرحلات البرية ، على تحديد موقع بطريقة بسيطة ، وإرساله لفرق الإنقاذ لمساعدتهم في الوصول إليه في حال ضل الطريق.

واستعرض مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الجهاز وكيفية تشغيله ، حيث أنه يتم إمدام الجهاز بمعلومات عن المواطن الذي يحمله ، وعندما يضل طريقة أو يتعرض لحادث عليه فقط أن يضغط على زر موجود بالجهاز ، سيقوم بالاتصال بمعارفه وفرق الإنقاذ لتحديد موقعه بسرعة فائقة والعمل على إنقاذه .