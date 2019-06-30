راكب يحاول تهريب 96 ثعبانا وحرباء سامة ويتم ضبطه في المطار

القاهرة(صدى):

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي في مصر محاولة تهريب عدد من الثعبابين السامة والحرباء، أخفاها راكب مصري لدي عودته من تايلاند داخل أكياس أقمشة موجودة بحقائبه.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رقم 961، والقادمة من بانكوك، اشتبه رئيس اللجنة الجمركية المصري في راكب مصري الجنسية قادم من بانكوك، حاول استغلال وجود عدد كبير من الركاب في ذلك التوقيت للخروج من الصالة الخضراء.

وتبين وجود 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس مستعملة متسخة، تبين أن بداخلها 69 ثعبانا ساما وحرباء.