التجارة: ضبط 15 ألف كيلو من التمور مجهولة المصدر بمكة

نايف السالم(صدى):

واصلت وزارة التجارة ، اليوم الأحد، جولاتها لفرض السيطرة على الأسواق والمنشآت وضبط العمالة المخالفة.

وفي هذا الصدد كشفت الوزارة عن ضبط 3 مستودعات تستغلها عمالة مخالفة في إعادة تعبئة وتغليف وتسويق التمور في مكة المكرمة.

وأوضحت أن العمالة كانت تحجز أكثر من 15 ألف كيلو من التمور مجهولة المصدر والتي يتم إعادة تعبئتها وتزوير علاماتها التجارية ومكان المنشأ وتواريخ الصلاحية.

و تم تسليم العمالة للجهات الأمنية واستدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.