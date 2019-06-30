برشلونة يسعى لضم نجم إنتر ميلان في الانتقالات الصيفية 2019

نواف السالم(صدى):

تستعد إدارة نادي برشلونة الإسباني، إلى تقديم عرضًا ضخمًا لضم اللاعب الارجنتيني، لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وكشفت تقارير صحفية، أن برشلونة يرغب في ضم اللاعب بصفقة تقدّر بـ 112 مليون يورو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.

وأوضحت أن النادي الكتالوني قد يضع شرطا آخر في عقده من أجل تسهيل عملية ضمه، وهو حصول إنتر ميلان على نسبة تصل إلى 10٪ من أي قيمة بيع للاعب في المستقبل.

يذكر أن إدارة إنتر ميلان تحتاج إلى تمويل لعقد عدد من الصفقات التي يرغب كونتي في إتمامها، وعلى رأسها روميلو لوكاكو.