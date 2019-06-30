عجوز يابانية تروي لسمو ولي العهد قصتها المأساوية

نايف السالم(صدى):

حرص سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الانصات إلى سيدة عجوز يابانية والتي تبلغ 81 عامًا في صالون متحف هيروشيما التذكاري للسلام.

وكان يستمع سمو ولي العهد إلى قصة السيدة بعد وأثناء إلقاء القنبلة الشهيرة على هيروشيما.

وبدأت معاناة السيدة العجوز وهي في سن السابعة عندما شاهدت سقوط القنبلة، مسترجعة الوميض الأزرق الذي ملأ السماء، وجدتها التي اختفت من الوجود في ذلك اليوم.

ووصفت السيدة تفاصيل هذا المشهد المآساوي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان موضحة آثار التدمير الكبير الذي حدث بالمدينة والتحول الكارثي الذي طرأ على البشر والحجر.

وتناولت اليابانية تجربتها في المدرسة بعد سنوات من نجاتها، حيث أصبحت محط الأنظار بعد نجاتها من الانفجار الكبير الذي حدث لمدينتها هيروشيما.

يذكر أنه بلغت خسائر تلك الواقعة أكثر من 140 ألف شخص.