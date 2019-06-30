تشييع جثمان قتيل الكوبرا في المندق

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت قرية مولغ في محافظة المندق، اليوم الأحد، تأدية الأهالي لصلاة الجنازة على قتيل الكوبرا الذي توفى أمس.

ومازالت أبنة القتيل تتلقى العلاج في مستشفى الملك فهد بالباحة وحالتها مستقرة، وتجاوزت مرحلة الخطر، حيث ستخضع غدًا لفحوصات طبية للاطمئنان عليها والتأكد من عدم تعرضها لأي مكروه أو مضاعفات .

يذكر أنه لدغت كوبرا عربية مواطن في العقد الرابع من العمر ق هو وابنته داخل منزله بقرية مولغ بمحافظة المندق، وتمكنت فرق الدفاع المدني من قتل الكوبرا وتعرض أحد الأشخاص لإصابة نتيجة سقوطه.

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